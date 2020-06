Okužbo s covidom-19 potrdili pri treh zaposlenih na RTV Slovenija

Ljubljana, 26. junija - Pri treh osebah, zaposlenih na Radioteleviziji (RTV) Slovenija, so potrdili okužbo s covidom-19, in sicer v Ljubljani. Kot so sporočili iz javne RTV hiše, so ob tem v skladu z notranjim protokolom, ki sledi navodilom NIJZ, tudi ustrezno ukrepali. Tako so med drugim ostali doma vsi, ki so bili neposredno v stiku z okuženimi.