Predor Karavanke spet prevozen

Jesenice, 26. junija - Predor Karavanke na gorenjski avtocesti je ponovno prevozen v obe smeri, poroča prometnoinformacijski center. Okoli poldneva so ga zaprli zaradi prometne nesreče. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj, je prišlo do naleta vozil na avstrijski strani, zato podrobnejših informacij nimajo.