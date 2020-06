Pariz, 26. junija - Francoski farmacevtski velikan Sanofi po poročanju medijev razmišlja o odpuščanjih. Uradnih informacij še ni, neuradno število presežnih delavcev pa se giblje od nekaj sto do 1700. Če bo do odpuščanj res prišlo, bo to najnovejši v vrsti ukrepov vodstva družbe za znižanje stroškov.