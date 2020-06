Obsežnejša proizvodnja zaščitnih mask vendarle tudi Sloveniji

Ljubljana, 26. junija - Po vrhuncu epidemije je zanimanje za izdelavo zaščitnih mask med domačimi podjetji upadlo. V gorenjskem podjetju Le-tehnika pa so se pred mesecem dni vendarle lotili proizvodnje in prejšnji teden pridobili potrdilo o ustreznem standardu za kirurške maske v EU. Trenutno jih izdelajo do 200.000 na teden in jih že prodajajo v Sloveniji in po Evropi.