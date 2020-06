Kljub covidu-19 menjava kontingentov SV na Kosovu, a z zamudo

Ljubljana/Priština, 26. junija - Slovenska vojska (SV) je danes izvedla menjavo dela svojega kontingenta v Natovi operaciji Kfor na Kosovu. Pripadniki vojaške zdravstvene enote so pred odhodom vse testirali na covid-19 in vsi so bili negativni. Kljub temu pa bodo vojaki, ki se vračajo v Slovenijo, po prihodu napoteni še v 14-dnevno samoizolacijo.