Izšlo nedokončano zgodnje delo avtorice romana Čas deklištva

London, 29. junija - Ameriška pisateljica Louisa May Alcott, znana po romanu Čas deklištva, ki je nedavno doživel filmsko priredbo, je pri 17 letih napisala malo znano in nedokončano delo z naslovom Aunt Nellie's Diary (Dnevnik tete Nellie). Sedaj so za njegov izid poskrbeli pri ameriški literarni reviji The Strand, kjer obenem iščejo avtorja, ki bi delo dokončal.