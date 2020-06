Francoska prva liga ostaja pri 20 članih, Amiens Luke Elsnerja izpadel

Pariz, 26. junija - Francoska prva liga ostaja pri 20 članih, je z 82,33-odstotno večino odločila Francoska nogometna zveza (FFF) na svoji generalni skupščini. To pomeni, da sta Amiens slovenskega trenerja Luke Elsnerja in Toulouse izpadla v drugo ligo. FFF je dodala, da se bo sestal še odbor francoske lige in prilagodil tekmovalni koledar za sezono 2020/21.