Dunaj, 26. junija - V zadnjem dnevu so v Avstriji potrdili 45 novih okužb z novim koronavirusom, potem ko so jih že v četrtek našteli več kot 40. Zdravstvene oblasti so v ponedeljek potrdile, da ta teden beležijo povišanje števila aktivnih okužb v primerjavi s preteklim tednom.