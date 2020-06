Kiefer: Adria Tour lahko ogrozi izvedbo preostalih grand slamov

Berlin, 26. junija - Nekdanji nemški tenisač Nicolas Kiefer je ostro kritiziral organizatorje teniških turnirjev Adria Toura, na katerem so se okužili trije tenisači. Obenem je nekdanji tenisač prst uperil prav v igralce, ki so na turnirjih v Beogradu in Zadru sodelovali. Po njegovem mnenju je zdaj ogrožena tudi izvedba turnirjev na mednarodni ravni od avgusta naprej.