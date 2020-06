Vodstvo EHF odpovedalo zaključek lige prvakinj septembra v Budimpešti

Dunaj, 26. junija - Izvršni odbor Evropske rokometne zveze (EHF) je odpovedal zaključek lige prvakinj, ki bi moral biti od 3. do 6. septembra v Budimpešti, je po videoseji sporočila EHF. Tako so se odločili zaradi trenutnih zdravstvenih razmer v epidemiji novega koronavirusa v Evropi in omejitve možnosti potovanj.