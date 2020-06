Na območju Črne na Koroškem v prometni nesreči umrl voznik osebnega vozila

Črna na Koroškem, 26. junija - Na cesti Črna na Koroškem-Javorje v smeri proti Slemenu se je dopoldne zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebno in tovorno vozilo. Voznik osebnega avtomobila je na kraju nesreče umrl, voznika tovornega vozila pa so reševalci odpeljali v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, so sporočili s Policijske uprave Celje.