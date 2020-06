Dolenjski policisti posredovali zaradi grožnje s puško

Novo mesto, 26. junija - Novomeški policisti so se v zadnjih dveh dneh odzvali na enajst kršitev javnega reda in miru. Tako so med drugim v četrtek posredovali v Brezju, kjer so med prepirom grozili s puško. Ker se eden od kršiteljev kljub ukazu policistov ni pomiril, so ga vklenili in pridržali. Krški policisti so v sredo posredovali pri pretepu v Venišah.