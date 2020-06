Ljubljana, 26. junija - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek se bo udeležil slavnostne seje občine Bistrica ob Sotli, s katero bodo obeležili dan državnosti in zaključek celovitejše prenove stavbe kulturnega doma. Seja bo danes ob 17. uri v tamkajšnjem kulturnem domu, Bistrica ob Sotli 9, so sporočili z ministrstva.