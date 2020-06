V Italiji na letalih prepovedana kabinska prtljaga

Rim, 26. junija - Italijanska uprava za civilno letalstvo Enac je sporočila, da do nadaljnjega na krovu letal ni dovoljena kabinska prtljaga, kot so kovčki in potovalke. Potniki bodo s sabo lahko vzeli le manjše ročne torbice in podobne kose, ki so dovolj majhni, da jih lahko pospravijo pod sedež pred sabo. Ukrep naj bi okrepil varnost v luči novega koronavirusa.