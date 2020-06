V Sloveniji v četrtek potrdili 11 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 26. junija - V Sloveniji so v četrtek opravili 843 testov in potrdili 11 okužb z novim koronavirusom, in sicer štiri v Škofljici, tri v Škofji Loki po eno pa v Ljubljani, Preboldu, Kobaridu in Ljutomeru. Skupaj so doslej potrdili 1558 okužb. V bolnišnici so zdravili osem bolnikov s covidom-19, dva potrebujeta intenzivno nego, je na Twitterju objavila vlada.