Na jugu Italije vre zaradi novih okužb med tujimi delavci

Neapelj, 26. junija - Italijanske oblasti so okrepile policijske in vojaške sile v kraju Mondragone na jugu države, kjer se krepijo napetosti, potem ko so se med tujimi sezonskimi delavci, ki večinoma brez ustreznih dokumentov delajo na tamkajšnjih posestvih in živijo v prenatrpanih stanovanjih, razširile okužbe z novim koronavirusom.