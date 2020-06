V petih letih 12.000 mladih s pomočjo mentorjev raziskovalo biotsko raznovrstnost

Ljubljana, 26. junija - V slovenskih ekovrtcih in ekošolah se zaključuje petletni projekt raziskovanja biotske raznovrstnosti lokalnih habitatov. V projektu je v tem času sodelovalo več kot 260 vrtcev in šol oz. skupno 12.000 otrok in 1500 učiteljev in mentorjev iz cele Slovenije. Pripravili in izvedli so več kot 500 različnih aktivnosti.