Zaradi vožnje brez vozniškega dovoljenja ostal brez vozila

Maribor, 26. junija - Policisti so minulo noč malo pred polnočjo v Račah želeli ustaviti voznika osebnega avtomobila, vendar se ta na njihove znake ni oziral. Zapeljali so za njim, ko so ga vendarle ustavili, pa so ugotovili, da voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zato so mu zasegli vozilo, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.