Angleški mediji: za Liverpool je čakanja konec

London, 26. junija - Angleški mediji so se enotno odzvali na naslov prvaka, ki ga je v angleškem nogometnem prvenstvu osvojil Liverpool in na katerega je čakal 30 let. Vsi v en glas poudarjajo zasluženo slavje moštva iz mesta Beatlov, ki si je pred zadnjimi sedmimi krogi nabralo neulovljivo prednost pred najbližjimi zasledovalci.