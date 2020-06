Z jugovzhoda Evrope se tisoči turistov zgrinjajo v Grčijo

Atene, 26. junija - Na grško-bolgarski meji je pred koncem tedna znova prišlo do prometnega kaosa. Tisoči turistov iz Bolgarije, Romunije, Srbije, Severne Makedonije in drugih držav v regiji so se namreč že zjutraj zgrnili na glavni mejni prehod med Grčijo in Bolgarijo Promahonas - Kulata, poročanje grške televizije Skai povzema nemška tiskovna agencija dpa.