V Avstraliji zaradi covida-19 omejili nakup toaletnega papirja

Melbourne, 26. junija - Številne Avstralce ob najnovejšem ponovnem izbruhu novega koronavirusa v Melbournu očitno grabi panika in so se odločili obnoviti domače zaloge toaletnih potrebščin in hrane. Po vsej Avstraliji so morali zato supermarketi danes omejiti nakupe toaletnega papirja, da ga ne bi ljudje znova panično razgrabili s trgovskih polic.