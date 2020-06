Brazilski nogomet naj bi se nadaljeval 9. avgusta

Rio de Janeiro, 26. junija - Brazilski klubi v najmočnejših dveh ligah so se odločili, da se bo njihovo prvenstvo nadaljevalo 9. avgusta, a morajo to potrditi zdravstvene oblasti. Za ta korak so se odločili kljub svarilom, da pandemija novega koronavirusa v tej južnoameriški državi tedaj še ne bo pod nadzorom, ampak bližje vrhuncu, poročajo ameriški mediji.