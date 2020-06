Na Hrvaškem od četrtka še približno 40 novih okužb

Zagreb, 26. junija - Hrvaški epidemiologi so od četrtka zabeležili še približno 40 okuženih z novim koronavirusom, poročajo hrvaški mediji. Približno polovica novih primerov je v Zagrebu, šest pa tudi v primorsko-goranski županiji. Iz Zadra so sporočili, da je med okuženimi tudi voznik kombija, v katerem so bili teniški igralci na nedavnem turnirju.