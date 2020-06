Rok za oddajo vloge študentov za enkratni solidarnostni dodatek 30. junij

Ljubljana, 26. junija - Vse višješolske in visokošolske študente, ki so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka in vloge še niso oddali, vlada opozarja, da to lahko storijo še do 30. junija. Vlogo oddajo z izpolnjenim elektronskim obrazcem, ki ga dobijo na eUpravi, je vlada objavila na spletu. Dodatek določa intervencijski zakon.