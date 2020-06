ZPS z nasveti za zaščito otroške kože pred močnimi sončnimi žarki

Ljubljana, 27. junija - Otroška koža je občutljiva, saj nima lastnih zaščitnih mehanizmov, kot sta sposobnost porjavitve in odebeljen zgornji sloj kože, ki telesu pomagata pri zaščiti pred škodljivim vplivom močnih sončnih, so opozorili na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Zato so pripravili nekaj nasvetov, kako otroško kožo zaščititi pred soncem.