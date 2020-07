Hyli pandemija prinesla rekordno prodajo

pogovarjal se je Matej Luzar

Ljubljana, 1. julija - Ljubljanski proizvajalec sesalnikov z vodnim filtrom Hyla je med karanteno, ki so jo zaradi pandemije covida-19 uvedle mnoge svetovne države, na nekaterih trgih dosegel rekordno prodajo. Kot so pojasnili za STA, uspeh pripisujejo iznajdljivosti svojih prodajalcev in velikim zalogam, s katerimi so rešili problematiko omejene dobave.