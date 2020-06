V Mehiki več kot 200.000 okuženih, prek 25.000 smrtnih žrtev covida-19

Ciudad de Mexico, 26. junija - V Mehiki so zabeležili že več kot 200.000 okuženih z novim koronavirusom, umrlo je prek 25.000 ljudi, je v četrtek sporočila vlada. V državi s 127 milijoni prebivalci so prve primere okužbe potrdili konec februarja, vse nenujne dejavnosti pa so ustavili konec marca.