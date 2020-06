Število okužb koronavirusom v ZDA še naprej raste

New York, 26. junija - V ZDA so do četrtka zvečer našteli več kot 2,4 milijona okužb s koronavirusom, za covidom-19 pa je umrlo že 122.550 ljudi, navaja univerza Johns Hopkins. Okužbe naraščajo naprej skoraj tako hitro kot na vrhuncu pandemije aprila, vendar pa število smrtnih žrtev sedaj narašča počasneje.