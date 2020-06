Newyorške borze po globokih sredinih padcih tokrat končale v zelenem

New York, 25. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnji dan trgovanja sklenili v zelenem. Borzni analitiki razlog za okrevanje po sredinih padcih vidijo v bančnih delnicah, ki so poskočile zaradi ublažitve regulacij, predpisanih po veliki gospodarski krizi leta 2008, poroča francoska tiskovna agencija AFP.