Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 6.)

Ljubljana, 25. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o šestih potrjenih okužbah z novim koronavirusom, o državnem prazniku, ki ga je zaznamovala razdvojenost, in o izboljšani gospodarski napovedi. Poročale so tudi o nekaterih statističnih podatkih Slovenije od osamosvojitvenega leta do danes.