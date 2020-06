Evropske borze s pozitivnim predznakom; evro navzdol, cene nafte okrevajo

Frankfurt, 25. junija - Osrednje evropske borze so današnji trgovalni dan sklenile s pozitivnim predznakom, potem ko je v sredo prišlo do velikanskih "razprodaj" vrednostnih papirjev. Vlagatelji na evropskem borznem parketu so zaskrbljenost zaradi naraščajočega števila okužb z novim koronavirusom v nekaterih državah postavili na stran. Evro izgublja, cene nafte okrevajo.