Umetnost na mostu povezala Korošce z obeh strani meje

Dravograd, 25. junija - Nekaj deset ljudi iz Slovenije in Avstrije se je popoldne udeležilo odprtja razstave na starem mostu čez reko Dravo v Dravogradu, kjer se s fotografijami svojih del predstavljata umetnika Srečko Frühauf in Helmut Blažej. Razstava, ki je del mednarodnega projekta Gradimo mostove, je nov dokaz, da umetnost povezuje, so poudarili govorniki.