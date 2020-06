Okuženih osem članov ruskega Orenburga

Moskva, 25. junija - Iz ruskega prvoligaškega nogometnega kluba Orenburg, kjer igra tudi Slovenec Žiga Škoflek, so sporočili, da je osem članov ekipe okuženih z novim koronavirusom. Ruski klub ni razkril njihove identitete, sporočil je le, da gre za šest nogometašev in dva člana strokovnega štaba, ki so že v samoizolaciji, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.