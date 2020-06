Nemčija in Francija obljubili več sto milijonov evrov WHO

Ženeva, 25. junija - Nemčija in Francija sta danes v Ženevi napovedali okrepitev financiranja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za več sto milijonov evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Samo Nemčija bo tej organizaciji letos namenila za pol milijarde evrov. Na ta način bosta zapolnili vrzel v proračunu WHO po umiku ZDA iz članstva.