Na Hrvaškem v zadnjem dnevu 95 novih okužb s koronavirusom

Zagreb, 25. junija - Na Hrvaškem so v zadnjem dnevu zabeležili še 95 primerov okužb z novim koronavirusom, so danes sporočili iz hrvaškega štaba civilne zaščite. Gre za največje število novih okužb v enem dnevu od 1. aprila, ko so imeli 96 primerov. Največ novih primerov so zabeležili v Osiješko-baranjski županiji ter na območju Zagreba.