Previden začetek trgovanja na evropskih borzah

Frankfurt, 25. junija - Osrednje evropske borze so današnji trgovalni dan večinoma začele z rahlo rastjo, a v previdnem vzdušju. Na borzah prihaja predvsem do unovčevanja dobičkov na račun rasti iz preteklih dni. Vlagatelje sicer skrbi vnovična rast števila okužb z novim koronavirusom v ZDA in drugih državah po svetu.