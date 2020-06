Na Hrvaškem ustavili cisterno z migranti, namenjenimi v Slovenijo

Zagreb/Vukovar, 25. junija - Hrvaški policisti so na mejnem prehodu Bajakovo s Srbijo v sredo ustavili cisterno s srbsko registracijo, v kateri so našli devet državljanov Afganistana, ki so bili skriti v tovornem delu vozila, je sporočila hrvaška policija. Kot so poudarili, je bilo zdravstveno stanje devetih ilegalnih migrantov dobro.