Tudi v cerkvah obvezne zaščitne maske

Ljubljana, 25. junija - Slovenski škofje so v skladu z ukrepi vlade za preprečevanje širjenja novega koronavirusa sprejeli odločitev, da je od danes in do preklica obvezna nošnja zaščitnih mask v zaprtih cerkvenih prostorih. To še posebej velja za cerkve, kapele, pisarne, veroučne in druge prostore, so sporočili iz Slovenske škofovske konference.