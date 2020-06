Neprilagojena hitrost usodna za 50-letnega motorista

Zagorje ob Savi, 25. junija - Med Zagorjem ob Savi in Kotredežem se je okoli 1.30 zgodila prometna nesreča, v kateri je bil udeležen 50-letni motorist. Po do sedaj znanih podatkih je motorist zaradi neprilagojene hitrosti pri vožnji v levi ovinek po klancu navzdol izgubil nadzor nad motorjem, zapeljal levo v kamniti zid ob cesti in na kraju nesreče umrl, so sporočili s polije.