Azijske borze v rdečem

Tokio, 25. junija - Azijske borze so se danes obarvale rdeče in tako sledile trendom, ki so bili v sredo vzpostavljeni na ameriškem Wall Streetu. Vlagatelji so zaskrbljeni zaradi rasti števila na novo okuženih z novim koronavirusom po svetu. Širjenje virusa namreč postavlja pod vprašaj njihova pričakovanja o hitrem okrevanju svetovnega gospodarstva.