Trije novi pozitivni koronavirusni testi v ligi NBA

New York, 25. junija - Trije košarkarji severnoameriške lige NBA so bili ob testiranjih lige pozitivni na koronavirus, je sporočilo vodstvo NBA. Za covidom-19 so zboleli Jabari Parker in Alex Len iz Sacramento Kings ter Malcolm Brogdon iz Indiana Pacers, vsi trije pričakujejo, da bodo nared za julijsko nadaljevanje sezone.