Iginla in Hossa nova obraza v hokejski hiši slavnih

Los Angeles, 25. junija - Zvezdnika severnoameriške lige NHL Kanadčan Jarome Iginla in Slovak Marian Hossa sta že ob prvi priložnosti postala člana hokejske hiše slavnih. Slovesnost bo predvidoma 16. novembra v Torontu, so še sporočili iz lige NHL, če bodo seveda to dovoljevale razmere glede koronske krize.