Svet slavi 75. obletnico sprejetja Ustanovne listine ZN

New York, 26. junija - Minilo bo 75 let, odkar so predstavniki 50 držav v San Franciscu podpisali Ustanovno listino Združenih narodov. S tem je bila ustanovljena svetovna organizacija, ki se na eni strani ukvarja predvsem z vprašanji mednarodnega miru in varnosti, na drugi strani pa s spektrom drugih aktivnosti sodelovanja med državami, od gospodarskih do socialnih.