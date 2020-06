Na jugu in zahodu ZDA rekordna rast okužb s koronavirusom

New York, 25. junija - V ZDA se je do srede po podatkih univerze Johns Hopkins s koronavirusom okužilo že skoraj 2,4 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo skoraj 122.000. V uvodnih žariščih, kot je New York, se pandemija še naprej umirja, zato pa nastajajo nova žarišča po jugu in zahodu ZDA, kjer so najprej odpravljali ukrepe proti pandemiji.