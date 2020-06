Trump v anketah z velikim zaostankom za Bidnom

New York, 25. junija - Anketa časopisa New York Times in kolidža Sienna ugotavlja, da ima demokratski predsedniški kandidat Joe Biden 50 odstotkov podpore med volivci, predsednik ZDA Donald Trump pa 36 odstotkov. Anketa skupaj z drugimi ugotavlja, da je Trumpu podpora začela padati med pandemijo koronavirusa.