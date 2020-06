Madrid, 24. junija - Nogometaši Real Madrida so v 31. krogu španskega prvenstva uspešno opravili svojo nalogo in v boju za prvaka obdržali prednost pred Barcelono. Po pričakovanju so doma z 2:0 premagali Mallorco. Strelca golov sta bila Vinicius v 19. in Sergio Ramos v 56. minuti.