Newyorške borze končale s precejšnjimi padci

New York, 24. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili s precejšnjimi padci. Slabo voljo vlagateljev so povzročili znaki, da bodo novi primeri okužb z novim koronavirusom v ZDA upočasnili okrevanje največjega nacionalnega gospodarstva na svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.