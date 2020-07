Z eno vstopnico poleti v 11 ljubljanskih muzejev in galerij

Ljubljana, 1. julija - Enajst ljubljanskih muzejev in galerij je stopilo skupaj in na široko odprlo svoja vrata. Od danes do 30. avgusta je tako mogoče z eno samo vstopnico vstopiti v kar 11 muzejev in galerij na 13 lokacijah. Za individualno vstopnico je potrebno odšteti osem, za družinsko pa 16 evrov.