V Mongoliji na volitvah ponovno zmagala vladajoča stranka

Ulan Bator, 24. junija - V Mongoliji so danes v senci epidemije novega koronavirusa potekale parlamentarne volitve. Kljub obvezni uporabi rokavic in obraznih mask so ljudje prišli na volišča in, čeprav jih pestijo gospodarske posledice epidemije, pri tem prepričljivo podprli vladajočo ljudsko stranko.