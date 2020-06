Žeja je že znak dehidracije

Ljubljana, 27. junija - Za primerno hidracijo moramo skrbeti v vseh letnih časih, še posebej pa poleti, ko je bolj toplo. Že manjša izguba telesnih tekočin lahko bistveno vpliva na zmanjšanje telesnih in duševnih sposobnosti, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Priporočljivo je, da pijemo tekočino enakomerno čez cel dan, vsaj liter in pol, in sicer vodo iz pipe.